Караван мигрантов из Сальвадора добрался до Мексики

До территории Мексики в среду, 21 ноября, добрался еще один караван мигрантов из Сальвадора, сообщает Excelsior.
Сейчас они двигаются в сторону города Тапачула, где их встречают сотрудники Национального института миграции Мексики и федеральной полиции.
Американское правительство заявило, что не примет нелегальных мигрантов, и усилило безопасность на границе. Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.
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Источник: korrespondent.net
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