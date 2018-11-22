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22. 11. 2018

Караван мигрантов из Сальвадора добрался до Мексики

До территории Мексики в среду, 21 ноября, добрался еще один караван мигрантов из Сальвадора, сообщает Excelsior.

Отмечается, что в состав каравана входят порядка 250 человек, которые намерены пройти через Мексику и попасть в США. 

Сейчас они двигаются в сторону города Тапачула, где их встречают сотрудники Национального института миграции Мексики и федеральной полиции.

Американское правительство заявило, что не примет нелегальных мигрантов, и усилило безопасность на границе. Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.

 
По последним данным МВД Мексики, на границе с США уже сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть из них вернулись на родину или решили остаться в Мексике.
 
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не готова к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".

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Источник: korrespondent.net

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