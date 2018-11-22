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22. 11. 2018

Иран готов ударить по США

Командующий аэрокосмических сил Ирана Амир Али Гаджизаде заявил, что его страна располагает ракетами, которые могут поразить военные базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также американские авианосцы в Персидском заливе. Об этом в среду, 21 ноября, сообщило агентство Reuters.

Генерал отметил, что между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность и армия Ирана применит оружие, если Штаты их спровоцируют.

"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить, если они (американцы) сделают шаг", − подчеркнул военный.

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Источник: korrespondent.net

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