На индийском острове дикари убили туриста из США − СМИ

Турист из США Джон Аллен Чо был убит на одном из принадлежащих Индии Андаманских островах в Бенгальском заливе, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, семь рыбаков, которые доставили мужчину на остров, были задержаны.

Они сообщили, что видели, как представители племени напали на американца с луком и стрелами и затем частично закопали его в песке на пляже.

Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски тела американца вертолеты, однако на остров они приземлиться не могут, так как его обитатели с враждебностью относятся к любой попытке приблизиться к ним.

По информации индийских СМИ, турист был миссионером. Он хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство.

Ранее сообщалось, что в джунглях Папуа-Новой Гвинеи неизвестные совершили нападение на туристическую группу. В результате инцидента австралийский турист был ранен копьем в ногу, а двое местных носильщиков зарубили мачете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net