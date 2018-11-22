На индийском острове дикари убили туриста из США − СМИ

Турист из США Джон Аллен Чо был убит на одном из принадлежащих Индии Андаманских островах в Бенгальском заливе, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Они сообщили, что видели, как представители племени напали на американца с луком и стрелами и затем частично закопали его в песке на пляже.
Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски тела американца вертолеты, однако на остров они приземлиться не могут, так как его обитатели с враждебностью относятся к любой попытке приблизиться к ним.
По информации индийских СМИ, турист был миссионером. Он хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство.
Ранее сообщалось, что в джунглях Папуа-Новой Гвинеи неизвестные совершили нападение на туристическую группу. В результате инцидента австралийский турист был ранен копьем в ногу, а двое местных носильщиков зарубили мачете.
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Источник: korrespondent.net
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