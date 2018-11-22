США требуют от ЕС создания армии в согласии с НАТО

Постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон требует большей ясности относительно планов создания собственной армии ЕС. Об этом дипломат заявил в среду, 21 ноября, на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", − отметил Сондленд.

По его словам, Евросоюз уверен, что может самостоятельно справиться с помощью собственных вооруженных сил, а это подрывает НАТО.

"Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО", − подчеркнул дипломат.

Американский постпред указал, что США слышат из Европы "две диаметрально противоположные точки зрения" в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

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Источник: korrespondent.net