В Калифорнии провалили оповещение жителей о пожаре − СМИ

Жители округа Бьютт в штате Калифорния сообщили, что они не были вовремя оповещены о лесных пожарах. Об этом местное население рассказало газете The New York Times.

Издание выяснило, что люди узнали о разрушительных пожарах от своих родственников и знакомых. Только некоторые из них заявили, что к ним дозвонились диспетчеры экстренных служб США.

По информации газеты, решение об оповещении населения принимал шерифа округа Бьютт − он воспользовался системой телефонного оповещения Красный код, которая работает только в том случае, если человек лично подписался на нее.

В The New York Times резюмировали, что таких оказалось немного.

При этом газета указала, что окружной шериф мог информировать население с помощью одновременной рассылки всем владельцам мобильных телефонов.

Однако шериф Кори Хонея отверг его из-за опасения возникновения паники у граждан.

Ранее сообщалось, что лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. Жертвами стихии стали более 80 человек.

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Источник: korrespondent.net