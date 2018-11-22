Президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за грядущего похолодания в США. Об этом он написал в Twitter.
Отметим, на северо-востоке Соединенных Штатов в четверг, 22 ноября, ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной для этого сезона.
"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" − отметил американский лидер.
Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ноября 2018 г.
Ранее президент США заявил, что не доверяет предположениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.
Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.
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Источник: korrespondent.net
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