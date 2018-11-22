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22. 11. 2018

Военные США смогут использовать оружие на границе с Мексикой

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что Белый дом разрешил использовать военных для защиты пограничников и таможенников на границе с Мексикой, а в случае необходимости применять оружие. Об этом в среду, 21 ноября, сообщило издание Politico.

Отмечается, что приказ, подписанный главой аппарата Белого дома Джоном Келли, дает Мэттису право использовать военнослужащих на границе для выполнения более широкого спектра задач, однако только после поступления запроса от министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

"Сейчас у меня есть полномочия делать больше. Теперь мы посмотрим, о чем она (Нильсен − ред.) меня попросит", − отметил Мэттис.
 
По его словам, несмотря на расширение полномочий, большинство военнослужащих, которые находятся на американо-мексиканской границе, останутся в основном невооруженными. Они как и ранее, будут защищать пограничников путем возведения проволочных заграждений и других барьеров против нелегальных мигрантов.
 
Глава Пентагона подчеркнул, что военные не выполняют работу правоохранительных органов и у них нет права на проведение арестов. 
 
Напомним, Пентагон направил не менее 5,8 тысячи военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки. 
 
По последним данным МВД Мексики, на границе с США уже сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

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Источник: korrespondent.net

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