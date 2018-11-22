В США умер старейший ветеран, выживший после Перл-Харбора

В США скончался старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Рэй Чавес умер в Калифорнии в возрасте 106 лет, сообщает Fox News.



Отмечется, что мужчина родился в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 1911 году. В возрасте 27 лет начал службу на флоте.

В звании квартирмейстера Чавес служил на тральщике Кондор и 7 декабря 1941 года участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор на Гавайях.

Последующие девять дней после нападения Чавес непрерывно работал над ликвидацией его последствий.



Напомним, в результате атаки Японии на Перл-Харбор погибли 2,4 тысячи человек и еще 1,2 тысячи получили ранения. Большая часть Тихоокеанского флота США была выведена из строя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net