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22. 11. 2018

В США умер старейший ветеран, выживший после Перл-Харбора

В США скончался старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Рэй Чавес умер в Калифорнии в возрасте 106 лет, сообщает Fox News.

Отмечется, что мужчина родился в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 1911 году. В возрасте 27 лет начал службу на флоте.

В звании квартирмейстера Чавес служил на тральщике Кондор и 7 декабря 1941 года участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор на Гавайях.

Последующие девять дней после нападения Чавес непрерывно работал над ликвидацией его последствий.

Напомним, в результате атаки Японии на Перл-Харбор погибли 2,4 тысячи человек и еще 1,2 тысячи получили ранения. Большая часть Тихоокеанского флота США была выведена из строя.

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Источник: korrespondent.net

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