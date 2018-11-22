В Мексике задержали сотни мигрантов

Власти Мексики в штате Чьяпас задержали в среду, 21 ноября, не менее 600 человек из числа участников очередного каравана мигрантов. Об этом сообщает канал Foro TV.

По предварительным данным, сотрудники федеральной полиции и Национального института миграции Мексики осуществили задержания после того, как мигранты отказались просить о документах для пребывания в Мексике и получения убежища.

Ранее сообщалось, что еще один караван мигрантов из Сальвадора добрался до территории Мексики.

Напомним, к границе США по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки.

Американские власти заявили, что не примут нелегальных мигрантов, и усилили безопасность на границе.

Также стало известно, что Белый дом разрешил использовать военных для защиты пограничников и таможенников на границе с Мексикой, а в случае необходимости применять оружие.

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Источник: korrespondent.net