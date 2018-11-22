На Аляске произошло сильное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в южной части американского штатаАляска в 263 км к западу от его столицы Анкориджа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в четверг, 22 ноября.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 20:22 по Киеву в среду землетрясения имел координаты 59.97градуса северной широты и 153.30градуса западной долготыи находился на глубине 145 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

На прошлой неделе подземный толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова. Эпицентр находился в 350 км к востоку от столицы Соломоновых островов – города Хониара и в 81 км от острова Сан-Кристобаль

Ранее произошло мощное землетрясение в Северном Ледовитом океане. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net