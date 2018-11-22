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22. 11. 2018

Россия направила на Донбасс 83-й "гумконвой"

На неподконтрольную территорию Донбасса направляется 83-я по счету автомобильная колонна МЧС России с так называемой гуманитарной помощью. Об этом сообщается на сайте МЧС России в четверг, 22 ноября.

"Гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска Донецк и Матвеев Курган на российско-украинской границе. Сейчас все автомобили колонны проходят необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов", – говорится в сообщении.

Утверждается, что автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов.

После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области.

"Груз будет распределяться нуждающемуся населению Донбасса" – уверяют в российском ведомстве.

В России традиционно уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на Донбасс колонны с оружием и боеприпасами, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

В конце октября Россия направила на Донбасс 82-й гумконвой. Украинские пограничники не смогли проверить содержимое грузовиков.

Тогда украинский МИД направил ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украинского государства и неуклонно придерживаться международного права в связи с очередной отправкой автоколонн с гуманитарным грузом на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net

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