На Турцию обрушились водяные смерчи

На юго-западе Турции, рядом с портом города Мармарис, в среду, 21 ноября, пронеслись два водяных смерча. Об этом сообщает Anadolu.

В результате повреждены несколько яхт и четыре автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Today in Marmaris 🇹🇷 was captured by our surveyor. #breezeyachting #marmaris #storm #tornado #twister #turkey #marina #port #yacht #yachts #yachting #luxuryyacht #boats #motoryacht #motorboat #yachtbroke #videooftheday pic.twitter.com/Ofh5Bd2Xv1