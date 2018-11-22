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22. 11. 2018

В Китае машина врезалась в группу школьников, есть жертвы

Не менее пяти человек погибли и еще 18 получили ранения в результате наезда автомобиля на группу школьников в китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны. Об этом сообщает Sina в четверг, 22 ноября.

Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (06:30 по Киеву – ред.) в городе Хулудао возле школы. Автомобиль Audi врезался в группу учеников начальных классов. Все пострадавшие были госпитализированы.

Судя по опубликованным фотографиям с места событий, водитель был задержан. Ведется расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Китае машина врезалась в группу школьников, есть жертвы

Ранее в городе Музаффарпур в штате Бихар на востоке Индии автомобиль на полной скорости въехал в здание школы. Тогда девять детей погибли и 24 были ранены.

А на прошлой неделе в Германии на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф столкнулись два школьных автобуса. Пострадали 19 человек.

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Источник: korrespondent.net

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