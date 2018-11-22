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22. 11. 2018

На окраине Лондона горели и взрывались автобусы

На автобазе в юго-восточной окраине Лондона загорелись 11 автобусов, пожар сопровождался взрывами. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает Sky News.

По данным Лондонской пожарной бригады, во время пожара на Фарнборо-Хилл в Орпингтоне семь автобусов были полностью уничтожены, еще четыре - сильно повреждены.

Местные жители рассказывают, что проснулись около 4:00 утра от взрывов, которых насчитали всего около десяти.

С места событий эвакуировали еще 30 транспортных средств, чтобы предотвратить распространение пожара.

Cмотрите фотогалерею: На окраине Лондона горели и взрывались автобусы

Ранее в центре Киева загорелся автобус.

Также сообщалось, что в Китае произошел взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами.

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Источник: korrespondent.net

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