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22. 11. 2018

В Колумбии изъяли более тонны кокаина

Власти Колумбии изъяли крупную партию кокаина в портовом городе Барранкилья на севере страны. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщают Известия.

Наркотики нашли на одном из складов морского терминала в контейнере с партией минеральной соли. Кокаин общим весом 1017 кг готовился для отправки в США.

По подозрению в причастности к контрабанде наркотиков задержаны три человека, которые охраняли груз.

Напомним, на прошлой неделе береговая охрана США перехватила в нейтральных водах Тихого океана недалеко от мексиканского побережья груз кокаина весом 18,5 тонн. Предварительно стоимость изъятых наркотиков оценили в $500 млн. 

В тот же день в Новой Зеландии была изъята крупнейшая партия наркотиков в истории страны - кокаин весом 190 килограммов.

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Источник: korrespondent.net

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