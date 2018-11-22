Дания приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на МИД страны в четверг, 22 ноября.

"Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию, ссылаясь на ухудшение уже и без того ужасной ситуации в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи", - сообщает агентство.

По словам министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, Саудовская Аравия "сейчас просто разрушительно себя ведет в некоторых областях".

Самуэльсен выразил надежду на то, что решение Дании "может создать дальнейший импульс и побудить больше стран ЕС к поддержке жесткой имплементации законодательной базы ЕС".

Запрет также будет распространяться на экспорт продукции двойного назначения, отмечает агентство.

СМИ уточняют, что речь идет о приостановке выдачи министерством иностранных дел Дании разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. По данным газеты, Самуэльсен принял такое решение после серии встреч с коллегами из стран ЕС.

Ранее Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию в ответ на убийство журналиста Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net