Сотрудники полиции начали операцию по демонтажу близ Рима восьми вилл, принадлежащих членам мафиозной группировки. Об этом в среду, 21 ноября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, в городе уже начали демонтаж двух вилл из восьми.
"В итоге будут ликвидированы все восемь вилл. Мы не прекратим работу по демонтажу зданий, пока не вернем эту территорию гражданам Рима", - подчеркнула она.
В рейде участвовали около 600 полицейских: они окружили незаконно построенные виллы и вывели оттуда людей. В ходе операции конфискованы золотые статуи, роскошная мебель, причудливо украшенные канделябры и фрагменты фресок.
Cмотрите фотогалерею: В Риме начали сносить виллы мафии
Как сообщалось, в Италии полиция конфисковала восемь вилл, незаконно построенных известным мафиозным кланом.
Напомним, в октябре в Италии поймали члена мафии Коза ностра.
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Источник: korrespondent.net
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