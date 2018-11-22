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22. 11. 2018

В Риме начали сносить виллы мафии

Сотрудники полиции начали операцию по демонтажу близ Рима восьми вилл, принадлежащих членам мафиозной группировки. Об этом в среду, 21 ноября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, в городе уже начали демонтаж двух вилл из восьми.

"В итоге будут ликвидированы все восемь вилл. Мы не прекратим работу по демонтажу зданий, пока не вернем эту территорию гражданам Рима", - подчеркнула она.

В рейде участвовали около 600 полицейских: они окружили незаконно построенные виллы и вывели оттуда людей. В ходе операции конфискованы золотые статуи, роскошная мебель, причудливо украшенные канделябры и фрагменты фресок.

Cмотрите фотогалерею: В Риме начали сносить виллы мафии

Как сообщалось, в Италии полиция конфисковала восемь вилл, незаконно построенных известным мафиозным кланом.

Напомним, в октябре в Италии поймали члена мафии Коза ностра.

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Источник: korrespondent.net

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