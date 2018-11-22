В Ватикане представили книгу об украинском патриархе

В Ватикане представили итальянский перевод книги Иосиф Слепой. Воспоминания отца-доктора Ивана Дацко. Презентация книги об украинском патриархе состоялась в католическом учебном центре Послания Иконы 21 ноября, сообщает в четверг, 22 ноября, УНИАН.

Отмечено, что авторами перевода с украинского языка выступили Альберто Ди Чио и Лучиана Мирре. Украинскую делегацию приветствовали Папа Римский Франциск и государственный секретарь Ватикана Пьеро Паролин.

Как сообщается, книга освещает наименее известные страницы жизни патриарха УГКЦ Иосифа Слепого: период его жизни между 1945-1963 гг., когда владыка был заключен в лагерях Сибири и Мордовии.

"Такова была его судьба, и хотя он знал, что от него Всевышний Господь хотел именно такого тяжелого показания, он тосковал по нормальным условиям труда, в которых мог бы работать как пастырь и ученый", - вспоминает многолетний секретарь патриарха отец-доктор Иван Дацко, автор книги, который пытался заполнить именно этот пробел в биографии патриарха.

Отмечается также, что работа знакомит читателя не только с личностью и судьбой патриарха УГКЦ Иосифа Слепого, но и рассказывает об истории Украинской греко-католической церкви.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск провел встречу с украинскими военными.

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Источник: korrespondent.net