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22. 11. 2018

Британия расширяет формат подготовки бойцов ВСУ - Полторак

Украина и Великобритания договорились об увеличении присутствия английских инструкторов в Вооруженных силах нашей страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Голосу Америки.

"Около 70 британских инструкторов сейчас находятся в Украине, готовя наших военных. Сегодня мы приняли решение о расширении этого формата. И если раньше мы готовили специалистов для разведки, логистики, медицины, то сегодняшним решением мы расширяем этот формат и инструкторы из Британии начнут готовить военно-морские силы, морскую пехоту, а также воздушные силы", - сказал Полторак.

По его словам, в рамках британской программы военной помощи Orbital, которая длится несколько лет, обучение прошли около 12 тысяч служащих Вооруженных сил Украины.

Полторак также назвал страны, которые предоставляют существенную военную поддержку Украины - прежде всего США, а также Великобритания, Канада, Литва и Польша.

Ранее стало известно, что Лондон намерена разместить в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота. 

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Источник: korrespondent.net

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