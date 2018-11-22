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22. 11. 2018

Британские депутаты получили выговор за игру в футбол в парламенте

Британские женщины-депутаты сыграли в футбол в зале заседаний нижней палаты британского парламента и получили за это выговор от спикера Джона Беркоу. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пять парламентариев должны были сыграть за женскую команду законодателей, однако не смогли принять участие в матче, который совпадал по времени с голосованием. Игру отменили, однако Беркоу разрешил женщинам сфотографироваться в футбольной форме в зале.

После фотосессии депутаты решили снять еще и видео, на котором член Шотландской национальной партии Ханна Барделл почеканила мяч.

Спикер палаты общин счел такое поведение неприемлемым.

"Полагаю, что могу выразиться от имени всей палаты и заявить, что наш исторический зал не должен использоваться для такого рода деятельности. Напоминаю коллегам о необходимости оповещать меня о планах использования помещения в свободное от заседаний время, если речь не идет об экскурсии для гостей", - сказал Джон Беркоу.

Спикер нижней палаты отметил, что все участники инцидента извинились за съемку.

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight ⚽️

Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym

— Hannah Bardell (@HannahB4LiviMP) 20 листопада 2018 р.

Напомним, летом этого года британским лордам запретили спать в парламенте. Соответствующий запрет вошел в список правил поведения во время заседаний.

Ранее британские женщины-депутаты требовали разрешения кормить грудью в зале заседаний.

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Источник: korrespondent.net

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