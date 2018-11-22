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22. 11. 2018

Финляндия прекратит продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Финляндия планирует прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила пресс-служба финского МИД.

"Правительство рассмотрело вопрос экспорта оружия и сообщило, что в нынешней ситуации нет предпосылок для новых разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. При обсуждении этого вопроса особенно учитывалась тревожная гуманитарная ситуация в Йемене", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что Финляндия при принятии решений по оружейному экспорту придерживается критериев Евросоюза и обращает внимание на соблюдение прав человека в стране, куда будет отправляться оружие, на то, как там обеспечивается мирная обстановка в регионах, безопасность и стабильность.

Отмечено, что в прошлом году Финляндия экспортировала оружия на €106,4 млн. Саудовская Аравия, в частности, находилась на шестом месте в финском экспорте, туда было отправлено оружия на сумму €5,3 млн.

Как известно, Саудовская Аравия считается крупнейшим в мире импортером оружия.

Ранее Дания приостановила экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию.

Также сообщалось, что Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию в ответ на убийство журналиста Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net

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