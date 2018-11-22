Еврокомиссия одобрила поправки Польши в противоречивый закон о ВС

Европейская комиссия выразила удовлетворенность по поводу поправок в закон о Верховном суде, который ранее вызвал критику Брюсселя. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает в четверг, 22 ноября, агентство PAP.

"Комиссия довольна изменениями, к которым дошло - именно в том направлении, о котором мы просили", - сказала она.

При этом представитель ЕК предупредила, что их еще ждет утверждение после завершения законодательного процесса.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и промышленности Эльжбета Бьенковска также положительно оценила поправки, одобренные Сеймом в среду.

"Мы будем пристально следить, как будет проходить дальнейший законодательный процесс", - сказала она.

Как сообщается, поправками предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет. Обновленный закон будет отправлен на рассмотрение Сената.

К тому же, законопроект отменяет процедуру получения соответствующего согласия президента. Таким образом, 20 судей Верховного суда, которые ранее были вынуждены уйти на пенсию в связи со снижением пенсионного возраста, смогут вернуться к работе.

Именно эти положения Закона о Верховном суде ранее вызвали критическую реакцию со стороны Еврокомиссии. Исполнительный орган ЕС возбудил в отношении Польши санкционную процедуру и подал иск в Суд ЕС. Последний, в свою очередь, распорядился приостановить вышеуказанное положение Закона о ВС.

Напомним, ранее правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда.

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Источник: korrespondent.net