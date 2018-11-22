Акции протеста в Албании: 15 пострадавших

В Албании несколько сотен демонстрантов столкнулись с полицией, когда пытались ворваться в здание парламента. Об этом сообщает агентствоAssociated Press в четверг, 22 ноября.

Как отмечается, активисты выступают против решения правительства снести их постройки ради строительства новой дороги.

Согласно сообщению полиции, ранения получили 12 правоохранителей и трое протестующих. Сейчас полиция разыскивает тех, кто причастен к избиению правоохранителей, а также тех, кто призывал к насильственным действиям.

Отмечается, что накануне правительство объявило о планах уничтожить 317 зданий, чтобы расширить дорогу вокруг столицы Тираны. Власть говорит, что будет покупать землю и здания у тех, кто имеет доказательства собственности и платит аренду последние три года. После этого заявления правительства люди ежедневно блокировали дорогу.

Сообщается, что во время сегодняшней акции премьер-министр Эди Рама призвал участников акции "получить то, что дает закон дает, и уйти с дороги".

Ранее во Франции в ходе массовых протестов против повышения цен на топливо погиб второй человек.

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Источник: korrespondent.net