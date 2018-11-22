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22. 11. 2018

Вопрос Донбасса обсудят в Берлине и Вене - ОБСЕ

На следующей неделе в Берлине и Вене состоится обсуждение выполнения минских соглашений. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик на брифинге в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"В понедельник в Берлине состоится встреча нормандского формата в рамках контрольного механизма, предусмотренного декларацией лидеров нормандской четверки от 12 февраля 2015 года", - сказал Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что приветствует это совещание, "поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов".

Кроме того, проинформировал Сайдик, в четверг состоится заседание постоянного совета в ОБСЕ в Вене, посвященное Украине.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на следующей неделе в Берлине состоится встреча в нормандском формате на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств.

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Источник: korrespondent.net

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