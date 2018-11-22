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22. 11. 2018

Мемуары жены Обамы разошлись огромным тиражом

Книга мемуаров бывшей первой леди США Мишель Обамы Становление (Becoming) разошлась тиражом более чем в 1,4 млн экземпляров. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечено, что в этот объем продаж вошли цифровые и печатные копии, проданные в США и Канаде с 13 ноября.

Как сообщается, мемуары Мишель Обамы стали бестселлером в первый же день продаж. К этому моменту куплено более 725 тыс. печатных экземпляров книги, тогда как издания авторства другой бывшей первой леди США, Хиллари Клинтон, мемуары Живая история (2003) в первую неделю разошлись тиражом в 600 тыс. копий.

Ранее бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что ее мемуары получат название Становление (Becoming) и будут опубликованы 13 ноября.

Также сообщалось, что Обама получит рекордную сумму за свои мемуары.

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Источник: korrespondent.net

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