Желтые жилеты. Во Франции протестуют сотни тысяч

Во Франции не утихают многотысячные протесты против повышения цен на бензин и других непопулярных мер правительства. В столкновениях погибли два человека, пострадали около 500, десятки из которых в тяжелом состоянии.

В демонстрациях, проходивших в двух тысячах населенных пунктов по всей Франции, приняли участие более 300 тысяч человек. Они скандируют "Макрон, в отставку!". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Протестующие не знают, чего добиваются

Новая волная протестов во Франции начались 17 ноября. В отличие от других демонстраций, инициаторами которых, как правило, оказываются профсоюзы или оппозиционные партии, это протестное движение мобилизовало себя самостоятельно - в соцсетях зародилось движение "желтых жилетов".

Для властей протесты стали серьезной проблемой, поскольку без официальных представителей они непредсказуемы. Ни об одной из демонстраций "желтых жилетов" не было объявлено заблаговременно. Силовики не могли предположить, где, когда и в каком количестве митингующие выйдут на улицы.

В связи с этим даже самые активные участники движения затрудняются сказать, чего же они добиваются, кроме того, чтобы "стало лучше".

Отличительная черта протестующих - светоотражающие жилеты, которые есть у каждого автомобилиста в ЕС. Недовольство у людей копилось давно. Последней каплей стало объявление властей о новом повышении стоимости топлива.

За одиннадцать месяцев этого года бензин во Франции подскочил на 15 процентов, а дизель на 23 процента. С 2019 года цены вырастут еще на три процента.

Кроме того, автомобили на дизельном топливе и старше 15 лет будут ограничены в передвижениях или вовсе запрещены. Основаня масса протестующих - рабочие, служащие, сельские чиновники, мелкие предприниматели, а также пенсионеры.

В первый день протестов демонстранты под крики "Макрон, в отставку!" прорвались на самую охраняемую улицу Парижа Фобур-Сент-Оноре, на которой находится резиденция президента Елисейский дворец. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Но через какое-то время, перегруппировавшись, полиция и пришедшая на помощь жандармерия вытеснили демонстрантов обратно на площадь.

Во время акций протеста пострадали 528 человек, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"У нас 528 пострадавших, 17 из них с серьезными ранениями", - сказал он, добавив, что среди пострадавших 92 сотрудника правоохранительных органов. Еще два человека погибли.

Протестующие перекрывают движение на крупнейших трассах. Многие из них дежурят у баррикад даже ночью, согреваясь у костров.

Многие достопримечательно Франции перекрыты, а с доставкой товаров в магазины есть проблемы.

Cмотрите фотогалерею: Желтые жилеты. Во Франции протестуют сотни тысяч

После первых протестов, которые состоялись 17 и 18 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти услышали население, однако не откажутся от повышения цен на топливо.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, признал, что французам непросто менять свои привычки, но пообещал, что в стране будут развиваться альтернативные формы передвижения, а власти будут поддерживать тех, кто хочет сменить транспорт на менее вредный для окружающей среды.

Рейтинг Макрона падает все ниже

Опрос, проведенный институтом Ifop для Journal de Dimanche, показал, что лишь 25 процентов респондентов одобряют действия Макрона и 34 процента поддерживают главу правительства.

Одной из реформ Макрона было упразднение "солидарного налога на состояние", которые выплачивали французские граждане, чье состояние превышает 1,3 миллиона евро.

Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование. За это его стали называть "президентом богатых", а рейтинг его одобрения к сентябрю опустился до 29 процентов.

Пытаясь улучшить свою популярность президент Франции 29 сентября во время поездки на остров Сен-Мартен, пострадавший от разрушительного урагана Ирма год назад, сфотографировался с местными жителями.

На одном из кадров Макрон был запечатлен в обнимку с полуголым чернокожим мужчиной, который показывал в камеру средний палец. На другом изображении Макрон приобнял другого чернокожего, который стоял перед президентом Франции в одних штанах.

Cмотрите фотогалерею: Желтые жилеты. Во Франции протестуют сотни тысяч

Но эффект получился обратным. В соцсетях отметили, подобное поведение неприемлемо для президента. Некоторые даже усомнились в дееспособности Макрона. Подробно в материале Голые заключенные и "любовник". Скандалы Макрона.

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Источник: korrespondent.net