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22. 11. 2018

Трамп допустил заключение торговой сделки с Китаем на саммите G20

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения торгового соглашения с Китаем на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает ТАСС.

"Я могу сказать, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение из-за пошлин... Если у нас получится его заключить, мы это сделаем", - пообещал Трамп.

По данным издания, президент США общался с журналистами в своей резиденции в Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее китайские СМИ сообщили, что переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа могут пройти 1 декабря в формате рабочего ужина сразу после окончания саммита G20.

Напомним, США не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

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Источник: korrespondent.net

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