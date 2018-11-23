Трамп допустил возможность поездки в Афганистан

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
Хорошая новость!
Власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок и опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке до абсолютного минимума за последние четыре года.
Но есть минус, это в Китае...