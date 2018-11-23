Трамп допустил возможность поездки в Афганистан

Президент США Дональд Трамп допустил, что может отправиться с визитом в Афганистан. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на афганский телеканал TOLO.

По данным телеканала, Трамп в ходе телефонного поздравления с Днем благодарения американского контингента в Афганистане, сказал генералу американских ВВС, что готов с ним встретиться, когда тот вернется домой в США.

"Или может быть, я встречусь с Вами там. Никогда не знаешь, что может случиться", − добавил американский лидер.

Кроме того, в четверг Трамп заявил, что США ведут "самые активные переговоры" по установлению мира в Афганистане, но он не знает, насколько успешными они будут.

Напомним, в октябре, США провели переговоры с представителями Талибана, в ходе которых американская сторона пыталась подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу в Афганистане.

В США предрекли скорый мир в Афганистане

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Источник: korrespondent.net