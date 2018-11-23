В Иране исключили пересмотр ядерной сделки

"Иран не намерен пересматривать соглашение относительно ядерного оружия от 2015 года, как этого требуют США", − отметил Зариф на пресс-конференции в столице Италии.
Он также подчеркнул, что иранский народ выстоит против американских санкций.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.
Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.
В Иране заявили о готовности ударить по США
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Источник: korrespondent.net
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