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23. 11. 2018

В Иране исключили пересмотр ядерной сделки

 
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность пересмотра ядерного соглашения от 2015 года. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агентство Reuters.

"Иран не намерен пересматривать соглашение относительно ядерного оружия от 2015 года, как этого требуют США", − отметил Зариф на пресс-конференции в столице Италии.

Он также подчеркнул, что иранский народ выстоит против американских санкций.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.

Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

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Источник: korrespondent.net

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