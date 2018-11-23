Лента RSS
Подписаться на ленту
23 ноября 2018, пятница, 02:49
-2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,4
23. 11. 2018

Дело Скрипалей: Скотланд-Ярд показал новые видео

Скотланд-Ярд обнародовал три новые видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. 

По информации британской полиции, на видео зафиксированы двое подозреваемых в отравлении Скрипалей − Александр Петров и Руслан Боширов. Также представлена фотография флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество Новичок.

Фото: http://news.met.police.uk

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", − говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция также призвала всех, кто в период со 2 по 4 марта мог видеть подозреваемых, коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Хорошая новость! 
Власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок и опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке до абсолютного минимума за последние четыре года. 
Но есть минус, это в Китае...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.