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23. 11. 2018

США просят союзников отказаться от оборудования Huawei

В последние недели американские чиновники пытаются убедить другие страны не использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что соответствующие беседы представители Вашингтона ведут с политиками и руководителями крупных компаний в Германии, Италии и Японии.

Представители США пытаются убедить их, что китайское оборудование угрожает кибербезопасности и обещают профинансировать приобретение альтернативных средств связи.

Вашингтон обращет особое внимание на те государства, в которых находятся американские военные базы. И хотя Пентагон использует собственные спутники и средства связи, в случае с интернетом работа часто идет через местных частных провайдеров.

Часть экспертов, как подчеркивает издание, считает, что действия США связаны как с торговой войной между Вашингтоном и Пхеньяном, так и с технологическим противостоянием двух стран.

В Huawei продолжают настаивать, что их компания не связана с правительством Китая и не занимается актами саботажа в других странах. 

Напомним, в августе правительственным структурам США официально запретили использовать смартфоны ZTE и Huawei по соображениям безопасности.

Австралия запретила 5G оборудование Huawei и ZTE

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Источник: korrespondent.net

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