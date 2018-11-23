В Нигерии боевики сожгли военную базу

В Нигерии боевики убили около сотни солдат во время нападения на военную базу. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агенство Reuters.

Отмечается, что повстанцы атаковали базу в деревне Метеле в северо-восточной части штата Борно где активно действует радикальная исламистская организация Боко харам.

По данным источников, множество солдат после атаки считаются пропавшими без вести. Один из военных рассказал, что во время попытки забрать тела погибших были убиты еще несколько военнослужащих.

"Повстанцы застали нас врасплох. База была сожжена, мы потеряли около 100 солдат. Это огромная потеря", − сообщил офицер, который пожелал остаться анонимным.

Деревня находится под контролем боевиков, также в их руки попало снаряжение, танки и оружие.

Напомним, в сентябре боевики Боко Харам захватили город Гудумбали на севере Нигерии и напали на военную базу в деревне Зари, где убили около 30 военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net