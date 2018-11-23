СМИ назвали настоящее имя организатора переворота в Черногори

Настоящее имя гражданина России Владимира Попова, обвиняемого властями Черногории в попытке организации переворота в этой стране, − Владимир Моисеев, он сотрудник российской военной разведки ГРУ, сообщили в четверг, 22 ноября, расследовательские группы Bellingcat и The Insider.

Из материалов журналистского расследования следует, что 38-летний Моисеев после окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища между 2006 и 2009 годом проходил подготовку в военной части 48427 в Москве, которая относится к спецназу Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ).

Свою вторую идентичность − Владимира Попова − он обрел в 2009 году и регулярно пользуется ею при путешествиях по Европе в качестве "фотожурналиста" и "агента по морскому страхованию".

В основном его маршруты проходили по Балканам, Кавказу и Турции.

Моисеев-Попов уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран. К примеру, в 2014 году в Молдавии, которая в тот момент готовилась подписать договор об ассоциации с Евросоюзом.

"По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдавии по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове", − сообщается в материалах расследования.

В октябре 2016 года Моисеев с документами на имя Попова отправился в Сербию, где, по данным спецслужб, шла подготовка переворота в Черногории. Именно тогда контрразведчикам, сообщает The Insider, удалось зафиксировать и сфотографировать момент встречи "Попова" с его коллегой из ГРУ Эдуардом Широковым, позднее идентифицированным как Эдуард Шишмаков.

Уголовное дело о подготовке госпереворота в Черногориибыло возбуждено осенью 2016 года.

Согласно версии следствия, чтобы не допустить вступления страны в НАТО, заговорщики планировали 17 октября 2016 года, в день выборов в парламент страны, захватить здание законодательного органа, арестовать или убить премьер-министра страны Мило Джукановича и привести к власти пророссийскую партию Демократический фронт.

После провала переворота в Черногории арестовали 20 человек, у которых были обнаружены различные виды стрелкового оружия.

24 октября в Сербии были арестованы три гражданина России. У них, по данным сербской полиции, была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, 122 тысячи евро наличными и оборудование для шифрованной связи.

После визита в Белград главы Совбеза России Николая Патрушева Сербия выдала арестованных россиян Москве.

"Эдуард Широков" и "Владимир Попов" были объявлены Черногорией в международный розыск по линии Интерпола.

Госдеп: Россия планировала переворот в Черногории

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net