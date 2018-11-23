Украина передала Польше документы о советских репрессиях

Институт национальной памяти Польши (ИНП) получил из украинских архивов около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило Польское радио.

"Для польской стороны − это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930 годов, в частности, о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД", − заявила директор архива ИНП Мажена Крук.

Она отметила, что получены "свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения".

"Это удивительные материалы не только для историков, но тоже для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные с третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках", − добавила Крук.

Отмечается, что передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов − результат договора подписанного с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

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Источник: korrespondent.net