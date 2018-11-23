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23. 11. 2018

В США два подростка угнали самолет

В США два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ в пятницу, 23 ноября.

Отмечается, что подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене и пролетели на нем 15 миль (около 24 км). Юные угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта.

Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.

Ранее в аэропорту американского Сиэтла потерпел катастрофу угнанный пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Alaska Airlines. Лайнер поднялся в воздух без разрешения диспетчеров и вскоре рухнул на землю.

Напомним, в американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автостоянку. В результате аварии погибли пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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