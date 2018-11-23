В Пакистане при взрыве погибли 25 человек

На северо-западе Пакистана в городе Хангу в результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал Geo.tv в пятницу, 23 ноября.

Сообщается, что взрыв произошел возле входа в мечеть на рыночной площади. По предварительным данным, погибли не менее 25 человек, еще 35 получили ранения. Все пострадавшие направлены в больницы.

Местные силы безопасности оцепили близлежащие районы, причина взрыва уточняется.

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Источник: korrespondent.net