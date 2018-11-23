Между Косово и Сербией назревает новый конфликт

В Косово силовики утром в пятницу, 23 ноября, арестовали в Косовской Митровице четырех сербов, в городе звучали сирены, очевидцы говорят, что слышали выстрелы, пишет Европейская правда.

Представитель полиции Косово Даут Хошай сообщил, что аресты состоялись в связи с расследованием убийства сербского оппозиционного политика Оливера Ивановича, которое произошло несколько месяцев назад.

Хошай сообщил, что сегодня утром по решению суда задержаны четыре человека в северной части Косовской Митровицы. Также проведен обыск в четырех локациях.

Среди арестованных - полицейский Драгиша Маркович, который работал над делом убийства Ивановича, а также Саша Чурич, Марк Рашич и Неделько Спасоевич. Трое были арестованы в ходе расследования, тогда как четвертый задержан за сопротивление аресту.

Лидер партии Сербский список и мэр северной Косовской Митровицы Горан Ракич заявил, что если бы косовские спецназовцы не ушли с севера Косовской Митровицы, началась бы война.

Он призвал международные силы по поддержанию мира в Косово KFOR прибыть к северу Косовской Митровицы и подтвердить жителям, что они держат ситуацию под контролем.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич собрал срочную встречу с участием руководства армии и полиции из-за событий в Косово.

В полдень косовские сербы собираются в Митровице на протест из-за повышения на 100% пошлины на сербские товары.

Напомним, в конце сентября Белград привел армию в боеготовность после того, как в общине Зубин Поток на границе Сербии и Косово прошел ряд задержаний.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net