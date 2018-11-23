Дело Скрипалей: в РФ новые видео связали с Brexit

В Москве публикацию новых видео с гражданами России Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, связали с Brexit и угрозой отставки британского премьера Терезы Мэй.

Такое мнение в пятницу, 23 ноября, высказала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"И вот, насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют", - написала она.

Захарова отметила, что "уже не задает риторических вопросов, а утверждает", что "вот так примитивно" правительство Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. "Слишком банально? Ну, как умеют", - добавила она.

Ранее Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей − Петровым и Бошировым. Также представлена фотография флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество Новичок.

Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net