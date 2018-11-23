Испания не смогла договориться с Британией по Brexit

Власти Испании и Великобритании не могли согласовать свои позиции относительно Brexit. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес вечером в четверг, 22 ноября.

Санчес написал в своем Twitter, что "после разговора с Терезой Мэй наши позиции по-прежнему далеки".

"Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы наложим вето на соглашение по Brexit", – отметил испанский премьер.

Ранее Педро Санчес предупредил, что Испания заблокирует сделку по выходу Британии из ЕС, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.

Напомним, накануне Великобритания и ЕС договорились по проекту политического заявления о Brexit. Председатель Европейского совета Дональд Туск направил документ для ознакомления правительствам 27 государств ЕС.

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Источник: korrespondent.net