В Италии бастуют медики: отменены тысячи операций

В итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ANSA.

Медики требуют увеличения финансирования государственного сектора здравоохранения и обновление секторального коллективного договора, который уже более 10 лет не обновлялся.

В профсоюзах считают, что этот сектор находится сейчас "на грани коллапса".

В то же время министр здравоохранения Италии Джулиа Грилло заявила, что сейчас достаточно финансовых ресурсов, чтобы придерживаться обещаний относительно обновления контрактов в течение 2019-2021 годов.

Ранее сообщалось о забастовке врачей в Британии.

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Источник: korrespondent.net