Дело с костями под посольством Ватикана приняло неожиданный оборот

В прокуратуре Италии сделали заявление, которое перечеркивает предварительные гипотезы в громком деле о найденных костях в Ватиканском посольстве в Риме. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ANSA.

Результаты анализа останков, как заявили правоохранители, свидетельствуют о том, что они принадлежали мужчине.

Таким образом они не могут принадлежать Эмануэль Орланди или Миреле Грегори - 15-летним девушкам, которые исчезли в итальянской столице в 1983 году.

В то же время информация о предположительной дате смерти будет опубликована позже.

Напомним, в конце октября во время проведения ремонта пола в помещении, которое с 1949 года занимает диппредставительство Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также другие кости. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежали женщине.

Местные СМИ связали находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.

Спустя неделю после первой находки в посольстве Ватикана нашли новые кости.

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Источник: korrespondent.net