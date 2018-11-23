В США произошла стрельба в День благодарения, трое погибших

В США в результате стрельбы в День благодарения в городе Форт-Уэйн в штате Индиана погибли три человека. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает портал WANE.

Отмечено, что еще два человека получили ранения. Они были госпитализированы.

Известно, что инцидент произошел вечером, когда американцы отмечали День благодарения.

Как сообщается, полиция пока не предоставила информацию о личности нападавшего. По факту происшествия ведется следствие.

Ранее в торговом центре американского города Гувер (штат Алабама) несколько человек получили ранения в результате стрельбы.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net