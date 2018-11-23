Во Вьетнаме из-за шторма эвакуировали полмиллиона человек

Из-за тропического шторма Усаги во Вьетнаме эвакуировали полмиллиона человек. Как сообщает местное издание Thanh Niên, Усаги движется в направлении города Хошимин, который является крупнейшим городом Вьетнама

В эвакуации задействованы 30 тысяч представителей различных ведомств. Около 4 тысяч рыболовных судов с экипажем в 23 тысяч человек возвращаются в безопасные места.

Утром 23 ноября Усаги находился в 270 км от города Вунгтау. Скорость ветра оценивается в 75 км/ч. Согласно прогнозам, он выйдет на сушу в ночь на 25 ноября в провинции Биньтхуан.

На юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются сильный ветер, высокие волны и проливные дожди: в некоторых районах может выпасть до 500 мм осадков.

Ранее в результате оползней в юго-центральном Вьетнаме погибли 13 человек и еще четверо пропали без вести.

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Источник: korrespondent.net