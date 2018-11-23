Лента RSS
Подписаться на ленту
23 ноября 2018, пятница, 20:05
-2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
23. 11. 2018

У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

В Боливии произошло ЧП во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Peruvian Airlines, летевший из перуанского города Куско. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ВВС.

Отмечено, что 22 ноября в аэропорту Эль-Альто у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек - 122 пассажира и пять членов экипажа - при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

По данным местных чиновников, в ходе инцидента никто не пострадал, однако после этого воздушная гавань была закрыта на несколько часов, а авиарейсы отменены.

Cмотрите фотогалерею: У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

Известно, что к месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

Video footage of the latest #Peruvian incident pic.twitter.com/ylg6gwLwwm

— Dr. Bob Baron (@TACGAirSafety) 23 листопада 2018 р.

В свою очередь в пресс-службе авиаперевозчика сообщили о начале расследования и о том, что на данный момент причина инцидента неизвестна.

Ранее в столице России в аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, выруливая на взлет, сбил насмерть человека.

Также сообщалось, что в Южной Америке самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С детства не люблю следовать чьим-то правилам. Помню, бабушка поставила меня в угол, а я все обои ободрал. Больше меня никто не наказывал.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.