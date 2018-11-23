В Боливии произошло ЧП во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Peruvian Airlines, летевший из перуанского города Куско. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ВВС.

Отмечено, что 22 ноября в аэропорту Эль-Альто у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек - 122 пассажира и пять членов экипажа - при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

По данным местных чиновников, в ходе инцидента никто не пострадал, однако после этого воздушная гавань была закрыта на несколько часов, а авиарейсы отменены.

Cмотрите фотогалерею: У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

Известно, что к месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

Video footage of the latest #Peruvian incident pic.twitter.com/ylg6gwLwwm — Dr. Bob Baron (@TACGAirSafety) 23 листопада 2018 р.

В свою очередь в пресс-службе авиаперевозчика сообщили о начале расследования и о том, что на данный момент причина инцидента неизвестна.

Ранее в столице России в аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, выруливая на взлет, сбил насмерть человека.

Также сообщалось, что в Южной Америке самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

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Источник: korrespondent.net