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23. 11. 2018

Лавров считает вымышленной ситуацию вокруг Азова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала тревог от Евросоюза по ситуации с Азовским морем и считает предлог вымышленным. Об этом он сказал на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези в пятницу, 23 ноября, сообщает РИА Новости.

 

"С апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана ни единого судна, которое подвергалось проверке со стороны Российской Федерации. И тоже немаловажная вещь заключается в том, что о каких-то тревогах мы не слышали в выступлениях наших европейских коллег, которые сейчас переживают по этому достаточно вымышленному поводу в то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся, захватывала российские суда, удерживала их экипажи, объявляла о стремлении продать с молотка сами суда", - сказал он 

По словам Лаврова, предлог вокруг этой ситуации является вымышленным.

Он также отметил, что Москва призывает руководствоваться не политизированными оценками, а правовым статусом Азовского моря.

 

"Насчет нашей позиции: она была подробно изложена в заявлении министерством иностранных дел, мы привели там конкретные факты, призвали руководствоваться не некими политизированными, искусственно придумываемыми оценками, а именно правовым содержанием этой ситуации. Оно определяется договором между Россией и Украиной от 2013 года", - сказал Лавров.

Как сообщалось, 19 ноября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что в ЕС обсудили "целевые меры" по ситуации в Азовском море. 

Накануне в МИД РФ заявили, что украинские власти заявлениями о милитаризации целенаправленно нагнетают напряженность в Азовском море.

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Источник: korrespondent.net

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