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23. 11. 2018

В США прохожий поймал ребенка, брошенного из горящего дома

В Техасе случайный прохожий спас годовалого ребенка, которого мать бросила из окна дома во время пожара, сообщает в пятницу, 23 ноября, Dallas News.

Байрон Кэмпбелл заметив пожар в трехэтажном доме, бросился на помощь пожарным и полицейским, которые стучали в двери, чтобы предупредить жильцов о возгорании.

Позже в окне третьего этажа Кэмпбелл увидел женщину с маленькой девочкой на руках. Они не могли покинуть квартиру, поскольку выход был охвачен огнем.

"Он крикнул: "Просто доверься мне. Я ее поймаю". И я без раздумий ее бросила. Если бы не он, моей дочери уже могло не быть в живых", - рассказала мать спасенной девочки.

Отмечается, что в результате пожара пострадали три человека, около сорока временно остались без крова.

Ранее след мощнейшего пожара в Калифорнии сняли из космоса. А в Киеве прохожий спас от пожара чужое авто.

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Источник: korrespondent.net

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