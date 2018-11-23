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23. 11. 2018

Чешской оппозиции не удалось отправить премьера в отставку

Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу, 23 ноября, не хватило девяти голосов для того, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишув связи со скандалом из-за поездки его сына в аннексированный Крым, сообщает Idnes.

Отмечается, что голосование было инициировано шестью оппозиционными партиями, однако они имели лишь 92 голоса, в то время ANO Бабиша, социал-демократы (имеют пять представителей в правительстве) и коммунисты не поддержали вотум недоверия - вместе 101 голос.

Новую волну политического кризиса в Чехии вызвало опубликованное на прошлой неделе интервью с сыном премьера от первого брака, который рассказал, что побывал в 2017 году в Москве, а затем в Крыму. По словам Бабиша-младшего, его якобы "похитили" и отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по делу фирмы отца Гнездо аиста, по которому есть подозрения о финансовых махинациях.

Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения.

После этого тысячи людей вышли на улицы Праги с требованием отставки Бабиша.

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Источник: korrespondent.net

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