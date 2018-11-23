Лента RSS
Подписаться на ленту
23 ноября 2018, пятница, 20:05
-2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
23. 11. 2018

На Аляске проснулся вулкан Вениаминова

На Аляске проснулся вулкан Вениаминова, и извергает в воздух пепел на высоту до пяти километров. Об этом сообщает Вулканическая обсерватория Аляски в пятницу, 23 ноября.

Над частью полуострова фактически закрыли небо для полетов - для авиации объявлено "красное" предупреждение. Шлейф пепла ветром уносит в сторону - на юго-восток.

 
 

Вулкан Вениаминова - это самая высокая точка Аляски, он расположен в центре полуострова. Ближайший населенный пункт Перривилл находится в 40 км от вулкана. Оттуда были видны выбросы пепла.

The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcano pic.twitter.com/o81VOFUDSe

— Mike Fitz (@FitzIke) 22 ноября 2018 г.

Вулкан Вениаминова начал извергаться с 4 сентября, но только в последние сутки его активность значительно возросла. Мощные извержения наблюдались в 1939, 1956 и в 1983 годах.

Извержение вулкана турист снял в опасной близости

Ранее спутник Sentinel-2Aсделал впечатляющий снимок вулкана Фогу из космоса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

С детства не люблю следовать чьим-то правилам. Помню, бабушка поставила меня в угол, а я все обои ободрал. Больше меня никто не наказывал.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.