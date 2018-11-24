Эйфелеву башню закроют для посещения

Эйфелеву башню в Париже закроют для посетителей в субботу, 24 ноября, в связи с запланированной манифестацией "желтых жилетов".



"Из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения в субботу, 24 ноября", – говорится в сообщении достопримечательности в Twitter.



Напомним, акции протеста в Париже связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10-15%.



Ожидается, что в массовых манифестациях в ближайшие выходные примут участие около 30 тысяч человек из других городов. Протестующие называют себя "желтыми жилетами" – в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водители надевать в опасных ситуациях.



Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.

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Источник: korrespondent.net