Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit



Саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Испания и Великобритания не заключат сделку по Гибралтару. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в эфире телеканала 24Н.



Данное заявление он сделал во время пресс-конференции во время своего официального визита в столицу Кубы Гавану.



"Если не будет сделки, то очевидно, что саммит Евросоюза, скорее всего, не состоится", – заявил Санчес.



Гибралтар – британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания. Напомним, власти Испании и Великобритании не могли согласовать свои позиции относительно Brexit. Ранее Санчес предупредил, что Испания заблокирует сделку по выходу Британии из ЕС, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.

Источник: korrespondent.net