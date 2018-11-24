Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit

Саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Испания и Великобритания не заключат сделку по Гибралтару. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в эфире телеканала 24Н.
Напомним, власти Испании и Великобритании не могли согласовать свои позиции относительно Brexit.
Ранее Санчес предупредил, что Испания заблокирует сделку по выходу Британии из ЕС, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.
Источник: korrespondent.net
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